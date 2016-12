Mor dømt for vold mot døtrene

Ei kvinne i begynnelsen av 40-årene fra Molde ble i Romsdal tingrett dømt til åtte måneders fengsel for å ha mishandlet sine to døtre over flere år. Den fysiske volden gikk verst utover den eldste dattera. Hun ble slått i ansiktet, dyttet, sparket i magen mens hun lå nede, og tatt kvelertak på. Den yngste dattera, som på den tida var fem år, fikk også gjennomgå.

Åpnet seg for forsterforeldrene

Moren har ikke bodd sammen med fedrene til barna, og har vært alene om omsorgen. For to år siden overtok barneverntjenesten i Molde omsorgen for døtrene, og det var på dette tidspunktet klart at moren hadde et alvorlig rusprobem. Barna ble flyttet i fosterhjem, og fortalte om voldsepisodene til forsterforeldrene. Mora erkjente straffskyld for det meste av det jentene fortalte i politiavhør.

Retten mener at barna har forklart seg så troverdig og så detaljert som man kan forvente med tanke på tiden som har gått siden forholdene fant sted og ut fra deres alder på gjerningstidspunktet. Barnas psykiske reaksjoner underbygger også forklaringen om en utrygg omsorgssituasjon. Begge Barna har vist symptomer på posttraumatisk stresslidelse.

Rusproblemer

Den eldste datteren skal gjentatte ganger ha vært utsatt for slag, dytting og spark. I tillegg har moren hatt et svært vekslende humør. Krangler mellom de to skal ofte ha endt med vold. Moren skal også ha skremt barna med at det var ånder i huset, slik at barna ikke turte å sove på sine egne rom, og måtte komme inn til henne. Moren forklarte i retten at hun hadde det svært vanskelig. Det startet med at personer som sto henne nær gikk bort, og det gikk hardt inn på henne. Hun startet etter hvert å ruse seg daglig.

Vold mot begge

Retten finner bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at moren gjentatte ganger har utøvd vold mot begge døtrene. Mest mot den eldste, men også mot den yngste. Hun har også vært vitne til volden mot storesøsteren ved en rekke anledninger.

Retten legger vekt på at saksbehandlinga har vært lang, og at moren delvis har erkjent volden mot jentene. Hun er også på vei ut av rusmisbruket, og livssituasjonen er annerledes i dag. I retten ga moren uttrykk for at hun sterkt beklaget det hun hadde utsatt barna sine for.

Moren ble dømt til fengsel i åtte måneder, hvor fem måneder av straffen utsettes med en prøvetid på to år. I tillegg må hun betale 70.000 kroner i erstatning til begge døtrene.