Fylkesrevisjonssjefen fjernet fra stillingen

Sunnmørsposten (krever abonnement) skriver onsdag kveld at fylkesrevisjonssjef Bjarne Dyrnes er fjernet fra stillingen etter et lukket møte i fylkesutvalget.

Manglet autorisasjonen

Årsaka er at kontrollutvalget fant ut at han manglet autorisasjon – noe som var en forutsetning for jobben.

Selv sier Dyrnes at han ikke var klar over at han måtte være statsautorisert revisor for å lede fylkesrevisjonen.

Det var fylkestinget som i sin tid satte dette som en forutsetning.

Ser alvorlig på saka

Fylkesordfører Jon Aasen (Ap) sier til Sunnmørsposten at de ser alvorlig på saka, og at sånt ikke skal skje.

Dyrnes ble fjernet fra stillingen 22. november. Ny fylkesrevisjonssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune er nå Henning Rødal.