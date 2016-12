Brann ved bensinstasjon

Alle nødetatene rykket klokken 09.30 onsdag ut etter melding om bilbrann ved Uno X-stasjonen på Løkkemyra i Kristiansund.

Knappe ti minutt senere var Kristiansund brannvesen i gang med slukningsarbeidet.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt melder at det er to biler som står i brann, men at det ikke er snakk om personskader.

Det er heller ingen fare med tanke på bensinstasjonen. Klokken 09.47 opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen.