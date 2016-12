Blogger om modellivet

Helt siden Inga-Sofie Krohn (25) flyttet til New York for å jobbe som modell, har hun blitt oppfordret til å starte en blogg. Nå skal hun gi folk der heime et innblikk i hverdagen hennes.

– Hittil har jeg holdt erfaringene mine fra bransjen for meg sjøl. Det er mange som spør meg hvordan livet mitt her egentlig er, men det kan av og til være vanskelig å forklare. Det vil forhåpentligvis være enklere å få et innblikk gjennom en blogg. Det falt seg naturlig å starte den sammen med de to bestevenninnene mine her. Vi ble kjent gjennom jobben. Uten dem hadde jeg ikke overlevd i denne bransjen, som til tider kan være tøff, sier hun.

Mange avslag

25-åringen tror mange vil bli overrasket over hvordan modellhverdagen egentlig ser ut.

– Vi er jo veldig heldige, og får være med på mye gøy. Men jeg har for eksempel blitt spurt om jeg tjener penger bare på å henge rundt og ta bilder iblant. Det stemmer ikke. Vi har jobbet svært hardt for å komme dit vi er i dag. Det kommer sjeldent fram hvor mange avslag vi får, før vi faktisk får et ja, sier hun.

– Svært uforutsigbart

Jobbene varierer også veldig.

– Enkelte kan være over på et par timer. På andre kan vi sitte timevis i hår og makeup, for så å ta bilder i 12 timer. Det kan bli mye venting siden alt skal klaffe, og mye av det er helt utenfor modellens kontroll, sier Krohn, som legger til at ingen dager i New York er like:

– Det er svært uforutsigbart, og vi vet sjeldent hvordan vi jobber neste dag. Vi booker vanligvis jobber gjennom å gå på castinger, litt på samme måte som en skuespiller går på audition. Vi har både rolige og svært travle perioder, så det er vanskelig å planlegge noe. Men vi får reise og se svært mye, møte spennende mennesker og være med på ting vi ellers aldri hadde fått muligheten til, så vi nyter hvert sekund.

Vil ha konstruktiv kritikk

Den offisielle lanseringsdatoen for bloggen «Models & Truffles» var 1. juledag, men de tre jentene hadde allerede lagt ut flere innlegg og videoer.

– Vi har jobbet med den en stund, siden vi ville ha ordentlige innlegg og materiale før vi lanserte, sier Krohn.

– Så langt har vi bare fått positive tilbakemeldinger! Men vi blir veldig glad for konstruktiv kritikk også, fortsetter hun.