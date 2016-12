Mindre skilt blir lov

Det er Samferdselsdepartementet og den bilglade samferdselsministeren som har gitt grønt lys for dette.

– Små kjennetegn kan fra nyttår brukes der bilens design tilsier det er eneste praktiske løsning, skriver Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Ønsker fra amcarfolket

Han viser her til at endringen kommer etter henvendelse fra amcar-eiere i Norge som har bedt om å få bruke små skilt som passer til de originale skiltrammene. Dersom man monterer norske standardskilt på visse amerikanske biler, kan dette medføre problem med å fylle drivstoff, kjøling av motoren og åpning av bagasjeluka.

Dette gjelder først og fremst noen amerikanske modeller, men kan også være aktuelt for andre litt mer spesielle biler.

Men det er ikke fritt fram å velge små skilt for alle. Biler som er designet for europeisk skiltstørrelse skal fortsatt bruke dagens skilt.

For dem som kan bruke små skilt, fås disse både i høgde- (22x15,2 cm) og breddeformat (30.3x8,5 cm).

Personlige skilt

I løpet av 2017 kan det også bli ytterligere oppmyking av regelverket. En sak om å tillate personlige bilskilt er ute på høring. Dersom dette får tilslutning, kan også Norge få skilt lik de man ser for eksempel i England: for eksempel ST 1 eller Smart 1. Her er slike skilt blitt ettertraktet, og skilt med attraktive bokstaver og tall omsettes for store beløp.

I Norge blir det heller ikke gratis, prisen på et sett privatskilt blir 9000 kroner. Det blir en begrensning på sju tegn, inklusive mellomrom.