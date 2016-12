Kirkenedgang gir pengevekst for andre trossamfunn

Antallet utmeldinger i Kirken i år er ny rekord. I 2015 meldte 15.486 personer seg ut av statskirken. Totalt er medlemstallet i dag 3,76 millioner, skriver Klassekampen. Andelen kirkemedlemmer i befolkningen er vel 72 prosent, men andelen faller hvert eneste år.

Samtidig er det i år satt ny rekord i antall registrerte medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Økningen er på 11 prosent, og teller 622.000 personer.

Muslimske trossamfunn har vokst mest de siste årene, og har til sammen 148.000 medlemmer. Ifølge Klassekampen fører systemet for bevilgninger fra stat og kommune til at alle trossamfunn får en drøy tusenlapp per medlem i 2017.

Neste år øker rammebevilgningen fra staten til Kirken med om lag 73 millioner kroner til 1,9 milliarder. Årsaken er at Kirken blir et eget rettssubjekt og ikke lenger en etat i staten, og har derfor fått starthjelp til flere oppgaver som tidligere tilfalt staten.

Selv om Den norske kirke fortsatt har en særstilling sammenlignet med andre tros- og livssynssamfunn, sørger likebehandlingssystemet for at de øvrige trossamfunnene får like mye for sine medlemmer. Den statlige utgiften blir 505 kroner per medlem i 2017, men kommunene gir som regel det samme. Dermed bikker overføringene per registrerte medlem trolig tusenlappen neste år.

Finansiering av tros- og livssynssamfunn blir et stort tema neste år, når regjeringen skal legge fram forslag til ny tros- og livssynslov.