Hvor langt går man for å få blinkskuddet?

I forkant av uværet Urd, har ulike myndigheter gjentatt advarselen om ikke å gå nært sjøen for å unngå uventet store bølger.

Det har ikke alle lyttet så nøye til. Fotograf Terje Aamodt fanget denne kollegaen da Aamodt sjøl var på Hustadvika for å fotografere uvær og bølger 2. juledag.

- Jeg sto et stykke unna og tok bildene med telelinse, forteller han til Rbnett mandag kveld.

- Kunne du sjøl gått så langt som denne karen for å få et best mulig bilde?

- Jeg har ikke lyst til det, nei. Det var skummelt, han tok store sjanser. Jeg skal ikke dømme andre, men hadde han blitt dratt med av den bølgen som skylte over ham, kunne det gått galt.

- Var det flere våghalser der ute?

- Det var en del mennesker der, og jeg så flere hendelser der folk gjorde dumme ting. Flere var veldig nært bølgene, og måtte springe for å komme seg unna. Bildeserien jeg tok var bare en av hendelsene.

- Har du tidligere satt deg sjøl i i tilsvarende situasjoner?

- Nei, jeg har ikke vært så nærme bølgene som han jeg så i dag. Jeg prøver å være forsiktig.

Reaksjoner på Facebook

Aamodt la mandag ut bildeserien på sin Facebook-side, der dette var noen av kommentarene:

"Når jeg ser slikt blir jeg sint."

"Fikk spektakulære bilder... Men ikke lurt"

"Man bør heller skjemmes, når man verdsetter et "perfekt bilde" så høyt at man ikke bare risikerer sin egen helse, men også de som må rykke ut for å prøve å berge deg om du blir tatt av bråttsjøen."

"Hva ville skjedd om en ble tatt av bølga der? Tenk på følgene."

- Ikke så dramatisk som det ser ut

Rbnett var seint mandag i kontakt med den avbildede fotografen, som ikke ønsker navnet sitt i avisa.

- På bildene ser det hele voldsomt ut, men situasjonen var ikke så voldsom som den ser ut. Bølgen som slår over meg, er egentlig mest spruten fra en bølge. Selve bølgen traff svaberget bak meg, sier mannen som er bosatt i Fræna.

Sjøvant hele livet

Han forteller at han har vært sjøvant helt fra barndommen, at han har surfet og seilt mye, og i tillegg er godt kjent på stedet der han sto og tok bilder. Han bruker mye sikkerhetsutstyr, vanntette klær, gode sko, og hadde satt seg inn i vindretning, bølgehøyder, og vanntemperatur før han gikk ned til vannet.

Han understreker at man må være veldig forsiktig når man tar bilder i sjøkanten i slikt vær.

- Jeg vet godt hvor kraftige bølgene kan være, og at det alltid kan komme en ekstra stor bølge. Det var det som skjedde her. Jeg var en time på det stedet og fotograferte, og på den tida var det bare denne ene bølge som slo over meg.

Mannen erkjenner imidlertid at all hans erfaring og lokalkunnskap ikke gir noen garanti for sikkerhet i slikt vær:

- Neste gang er jeg kanskje mer forsiktig enn jeg var i dag (mandag. red.anm). Erfaring betyr jo ikke at jeg kan være helt sikker på alt.