Færre skader enn fryktet etter ekstremværet Urd

Finans Norge har mottatt enkeltmeldinger om skader på tak og takplater, båter har slitt seg fra fortøyningene, noen campingvogner har fått hard medfart og biler har blitt skadd av vann på grunn av oversvømmelser. Men skadeomfanget virker likevel å være begrenset, opplyser kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Neverland understreker imidlertid at mange er bortreist i jula, og at det derfor er for tidlig å si noe sikkert om endelig skadeomfang.

– Forsikringsselskapene er i beredskap for å hjelpe kunder som har blitt rammet av ekstremværet. Ta kontakt med selskapet ditt hvis du oppdager skader når du kommer hjem, sier Neverdal.

Finans Norge administrerer Norsk Naturskadepool, hvor alle skadeforsikringsselskaper som selger brannforsikring i Norge er medlemmer. Alle bygninger som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskader.