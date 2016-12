Bellona-leder: – De gjør ikke jobben sin

Bellona-lederen har over lengre tid samlet dokumenter som omhandler uønskede hendelser i norsk oljesektor.

Til NRK sier han at varslingene fra hovedverneombud og tillitsvalgte i forkant av hendelsene altfor ofte ikke har blitt fulgt opp av Petroleumstilsynet (Ptil).

– En av de styggere sakene jeg har sett

I november skrev både NRK og Romsdals Budstikke om hovedverneombud Runar Kjørsvik, som fikk sparken etter en omorganisering hos Shell på Nyhamna.

– Dette er en av de styggere sakene jeg har sett, hvor varslervernet er fullstendig tatt bort fra Petroleumstilsynet sin side, der de etter min mening nærmest har begått lovbrudd i denne saken, sier Hauge til NRK.

Han mener Ptil ikke gjør jobben sin.

– Det er delvis et spørsmål om ressurser, men det er også et spørsmål om holdning. Vi har bedt om innsyn i svært mange dokumenter, og vi ser det er svært forskjellig hvordan de forskjellige saksbehandlerne håndterer dette, sier Hauge til NRK.

Ptil: – Sludder

Pressekontakt Eileen Brundtland sier til NRK at påstandende om at Ptil ikke følger opp varslingssaker, er rent sludder. Hun sier videre at de har fulgt opp innholdet i varselet i saken til Kjørsvik.

– Arbeidstakermedvirkning på Nyhamna hadde da allerede vært gjenstand for to tilsyn, og på bakgrunn av varselet iverksatte vi nok et tilsyn som la vekt på arbeidstakermedvirkning. I vårt svar til Safe er vår konklusjon at forholdene vedrørende arbeidstakermedvirkning på Nyhamna hadde bedret seg betydelig de siste årene, sier Brundtland til NRK.

