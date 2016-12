Vegtrafikksentralen: Unngå lengre bilturer 2. juledag

– Med et ekstremt vær i vente, kan det oppstå uforutsette og farlige hendelser. Derfor ønsker vi minst mulig trafikk når uværet står på som verst, skriver Vegtrafikksentralen Vest i en pressemelding og oppfordrer alle som må reise 2. juledag, til å la bilen stå.

Ekstremværet har allerede ført til innstilte fergeavganger, og flere fjelloverganger har vært stengt de siste dagene på grunn av ras eller uvær på fjellet.

På Vestlandet sør for Stad vil været mandag ettermiddag øke til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35 til 45 meter i sekundet innover land.

Østafjells ventes det mandag kveld og natt til tirsdag kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast mellom 25 og 35 meter i sekundet.

– Usikkerhet

– Vi kommer ikke med en generell oppfordring til folk om å holde seg innendørs. Situasjonen er ikke helt der ennå, men hvis folk kan finne seg andre tidspunkter å reise på, er det å anbefale, sier fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane, Haavard Stensvand til NTB.

– Det er alltid en usikkerhet knyttet til konsekvensene av såpass sterke vinder som er meldt, fortsetter Stensvand.

Vakthavende meteorolog Anne Mette Olsen ved Værvarslinga på Vestlandet oppfordrer til forsiktighet 2. juledag.

– Folk må være forsiktige dersom de har tenkt å ferdes ute på ettermiddagen og kvelden i morgen. Jeg anbefaler folk å holde seg inne. Det er skummelt å bevege seg ute når det er så sterk vind, sa Olsen til NRK tidligere søndag.

Gode råd

Stensvand og Olsen anbefaler at folk forbereder seg på mulige konsekvenser på det som kan bli et av de verste uværene som har rammet Sør-Norge på flere år.

Sikring av løse gjenstander, skikkelig fortøyning av båter, fulladede mobiltelefoner og fungerende lommelykter er blant tipsene.

Det ventes også høye bølger langs kysten med en bølgehøyde på mellom 13 og 15 meter, med enkeltbølger som kan bli opp mot 25 meter.

– Ikke gå ut til kysten for å se på bølgene, er en av oppfordringene til vakthavende meteorolog Reidun Holmøy ved Værvarslinga på Vestlandets.

Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75 til 90 centimeter over det som er oppgitt i tidevannstabellen

Skjebnegudinnen

Søndag formiddag lå stormsenteret rett sørøst for Island. Det går nordøstover fram til mandag morgen. Deretter tar det en sørøstlig retning og treffer kysten av Møre og Romsdal mandag kveld.

Ekstremværet som nå er på vei, er oppkalt etter den norrøne skjebnegudinnen Urd. Hun var en av de tre nornene som styrte menneskenes skjebner og satt under verdenstreet Yggdrasil.