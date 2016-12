Lynet grov djupt krater

Christer Olsen satt i Løvika på Gossen søndag kveld da han så lynet og hørte et smell.

Det viste seg at nedslaget hadde skjedd på den andre sida av Gossen, på Nerbøstranda, der kjærestens søster bor. Hun fortalte om et fryktelig bråk i uværet.

– Det begynte å gå rykter om at lynet hadde slått ned på Nerbøstranda, så jeg og Anne-Merete (Varhaugvik. red.anm.) og et par til dro for å sjekke. Vi fant stedet med en gang, bare en meter fra innkjøringsvegen til boligfeltet der, forteller Christer Olsen til Rbnett mandag kveld.

En meter djupt?

Det viste seg at lynet hadde satt kraftige spor. Olsen anslår at krateret kunne være så djupt som en meter.

– Og alt som hadde ligget der, lå slengt rundt omkring i en omkrets på rundt 10 meter. Og på vegen ved siden av lå det fullt av mold, forteller han.

Olsen registrerte lynnedslaget kl. 20.43 søndag kveld, mens han og de andre dro ut og fant krateret kl. 22 – 22.30.

Tok strømmen

Olsen la merke til at alle gatelysa i nærheten av nedslagsstedet sto mørke og svarte.

Istad nett bekrefter at strømmen gikk som følge av lynnedslaget, men at skaden ble rettet og strømmen var tilbake for de 36 siste abonnenten i 14-tida mandag 2. juledag.

– Det var en transformator som ble ødelagt av lynet, opplyser Kristoffer Sletten, vakthavende på driftssentralen på Istad nett.

Jobbet hele natta

På sine nettsider gir for øvrig Istad honnør til montørene: «Natt til 26. desember har vi hatt flere strømbrudd i vårt område. Våre montører har trosset vær og vind og jobbet med feilretting gjennom hele natta.»