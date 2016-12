Favoritt til jobb verdt 23,7 millioner kroner

Et anbud på 23,715 millioner kroner, gir Arvid Gjerde AS gode muligheter til kontrakt på rekkverkmontasje i Nord-Trøndelag, skriver Våre veger. Den eneste konkurrenten, Mesta, ligger nemlig nesten to millioner kroner høyere.

Gjelder for to år

Jobben det konkurreres om er reparasjon og oppsetting av nye rekkverk langs E6, E14 samt fylkesveger i Nord-Trøndelag i 2017 og 2018. Levering av materiell inngår også i entreprisen, skriver Våre veger.

De som får kontrakten skal rive 22 kilometer med rekkverk og montere 50 kilometer, forteller byggleder Nikolai Halle Høilo.

– På 33 av de 50 kilometerne blir det helt nytt rekkverk. På de øvrige 17 blir gamle skinner montert på nytt. Det skal også monteres 600 meter rekkverk på bruer, sier han til Våre veger.

Størst i landet

Arvid Gjerde AS har hovedsete i Innfjorden i Rauma, og har i dag 50 ansatte. Selskapet omsetter årlig for rundt 150 millioner kroner.

Selskapet regnes som landets største rekkverksentreprenør.