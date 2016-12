Få skader som følge av uværet

Det har blåst kraftig flere dager på rad i romsdalsregionen, spesielt i ytre strøk. På Ona har målestasjonen registrert maksvind på 27 og nærmere 28 meter i sekundet julaften og 1. juledag.

Også natt til andre juledag var vinden kraftig – i Molde sentrum registrerte Romsdals Budstikkes målestasjon vind på 18,5 meter i sekundet. Den offisielle målestasjonen på Molde lufthavn har vært ute av drift siden lillejulaften.

På tross av den kraftige vinden flere steder, kan politiets operasjonssentral opplyse at det er meldt inn få eller ingen skader etter uværet.

– Vi fikk inn ei melding om et tre som hadde blåst over ende på Hustad. Det lå delvis over vegen, men er nå fjernet, opplyser operasjonsleder Styrkar Gagnar.

Ellers har politiet ikke fått inn meldinger om vær-relaterte hendelser eller ulykker i romsdalsregionen så langt.