Varsler ekstremvær sør for Stad

Østafjells ventes det mandag kveld og natt til tirsdag kraftig vind fra vest eller nordvest med vindkast mellom 25 og 35 meter i sekundet.

Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld vil vannstanden mellom svenskegrensen og Lindesnes ventelig være 90 til 130 centimeter over verdiene i tidevannstabellen. Vannstanden blir høyest i Oslofjorden.

Søndag formiddag lå stormsenteret rett sørøst for Island. Det går nordøstover fram til mandag morgen. Deretter tar det en sørøstlig retning og treffer kysten av Møre og Romsdal mandag kveld.

Ekstremværet som nå er på vei, er oppkalt etter den norrøne skjebnegudinnen Urd. Hun var en av de tre nornene som styrte menneskenes skjebner og satt under verdenstreet Yggdrasil.

Storm på Ona

Selv om det er meldt verst vær sør for Stad vil det også ramme Romsdal og Nordmøre. På Ona er det meldt liten storm mandag, og stiv kuling er meldt langs kysten i Fræna og Eide. Det skal blåse seg opp allerede søndag kveld og blåse som verst mandag formiddag. Deretter skal vinden avta.

Også i Molde by er det meldt stiv kuling, men her blir vinden noe svakere enn ut mot havet. På det verste er det meldt vind på 14 m/s mandag formiddag.

Fra og med i dag fram til mandag kveld er det i Møre og Romsdal meldt om fare for lokalt store nedbørsmengder. Det er ventet at det kan komme nedbør på mellom 70-100 mm enkelte steder i fylket.

110-sentralen i Møre og Romsdal ber folk forberede seg på uværet og viser til informasjon på sikkerhverdag.no, som du kan finne her.

Julaften og natt til første juledag blåste det også kraftig, dette førte blant annet til en rekke stømutfall rundt om i distriktet.

Høye bølger

På Vestlandet sør for Stad vil været mandag ettermiddag øke til vestlig full og periodevis sterk storm med vindkast på 35 til 45 meter i sekundet innover land. Tidlig på kvelden dreier vinden til nordvest og minker sent om kvelden.

Det ventes også høye bølger langs kysten med en bølgehøyde på mellom 13 og 15 meter. Den maksimale bølgehøyden anslås til å bli opp mot 25 meter.

Mellom Lindesnes og Stad ventes høy vannstand mandag ettermiddag og kveld. Sent mandag ettermiddag og tidlig kveld ventes vannstanden her å være 75 til 90 centimeter over det som er oppgitt i tidevannstabellen.

Fase B

Ekstremværvarslingen deles inn i fire varsler, fra A til D. Fase A betyr at Meteorologisk institutt øker overvåkingen av været, mens varsel om ekstremvær og når uværet får navn er først i fase B. Varselet benyttes før ekstremværet ventes å inntreffe.

Da har også meteorologen avgjort at det blir ekstremvær og gitt uværet navn. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time.

Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Dette varselet vil informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.