Fra nyttår blir det dyrere å glemme parkeringa

Samferdselsdepartementet har fastsatt ny parkeringsforskrift som trår i kraft 1. januar 2017. De nye reglene omfatter avgiftsparkering og tidsbegrenset parkering. De gjelder uavhengig av hvem som tilbyr parkeringa. Både gateparkering, som kommunen driver, og private områder som drives av kommunens aksjeselskap Romsdal parkering AS.

Satsene på parkeringsbøter på gate har ikke vært endret siden 1994, og de områdene som drives av Romsdal parkering har ikke vært regulert siden 2009. - Vi har forberedt oss godt på disse endringene, og håper at de vil være tydelige for brukerne, uttaler enhetsleder Stine Breivik i Molde bydrift.

Priser fra 1. januar:

• Å glemme å betale på avgiftsbelagt plass – 600 kr

• Å stå lenger enn betalt parkeringstid – 600 kr

• Å stå lenger enn angitt maksimaltid – 600 kr

• For stans og parkering der det er forbudt – 600 kr

• Ulovlig parkering på plass reservert forflytninghemmet – 900 kr

• Uberettiget parkering på plass reservert kunde/besøkende/gjest – 300 kr

Fem prosent økning

Gjennomsnittlig økes parkeringsavgiftene med fem prosent fra 1. januar. Men det vil ikke bli noen endring i selve betalingsløsningene. Fra årsskiftet bortfaller også påslaget på parkeringsavgiften ved betaling med SMS til Easypark. I løpet av 2017 skjer det også en del andre endringer når det gjelder parkering. Det vil ikke lenger være tillatt å stanse for av-/pålessing på plasser reservert for forflytningshemmede.

Nye skilt

På "private" plasser vil det settes opp nye skilt, mens skiltene for gateparkering vil forbli de samme. Områder som drives av Romsdal parkering vil bli skiltet om i løpet av 2017. De nye skiltene vil få hvit bakgrunn, svart tekst og svarte symboler.Det blir ingen endring i skiltingen av pårkering på gater.

Elbil

Hovedreglen i den nye parkeringsforskrifta er at det skal betales for parkering av elbiler. Men forskrifta gir kommunen adgang til å fastsette betalingsfritak. 15. desember bestemte kommunestyret at det ikke gis betalingsfritak for elbiler. Men etter at regjeringen og samarbeidspartiene inngikk budsjettavtale tidligere i år, må kommunene tilby minimum halv pris på parkering for elbiler.