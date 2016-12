Fortsatt stengte fjelloverganger

Europavei 134 over Haukelifjell er stengt på grunn av uvær og blir ikke åpnet søndag.

Riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 7 over Hardangervidda er også stengt, men her vil Vegvesenet foreta en ny vurdering 1. juledag.

Riksvei 15 over Strynefjellet var søndag morgen også fortsatt stengt.

På fylkesvei 92 mellom Stølanes og Eitraneset i Sogn og Fjordane falt en stor stein ned på veibanen. Veien ble først stengt søndag morgen, men ble senere åpnet for passering forbi steinen som vil bli fjernet senere i dag.