Flere innbrudd i hytter på Bergsøya

Første juledag mottok politiet melding om at det har vært innbrudd i fire båter og en hytte på Bergsøya i Gjemnes. Det var eier som meldte fra om tjuveriet etter å ha besøkt hytta søndag ettermiddag.

Tjuven(e) skal ha brutt av hasper på et vindu for å ta seg inn. Det skal være stjålet nøkler til hytta og et uthus, men ellers er ingenting tatt.

Politiet skriver at de avslutter åstedsundersøkelsen, og oppretter sak.

Rundt 18.30 meldte politiet om at de hadde oppdaget et nytt innbrudd i en fritidseiendom i samme område. Eieren ble varslet, og politiet har utført åstedsundersøkelse. Sak er opprettet.

Politiet oppfordrer andre hytteeiere og beboere i området om å sjekke eiendommene sine.