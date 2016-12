Uten strøm natt til første juledag

Istad Netts kunder på Vikan i Fræna og i områdene Bolli. Lyngstad, Langvatnet, Hustad, Skarset og Vevang på Eide var uten strøm fra like før klokken 21 julaften kveld. Ca. 500 kunder ble rammet av utfallet, men i 22.45 lørdag kveld hadde de fleste fått strømmen tilbake. På Vikan hadde imidlertid et tre falt over en linje og feilen kunne ikke repareres før søndag morgen.

På Øvre Bolli ble en transformator ødelagt av et lynnedslag julaften. Her skal kundene ha fått strømmen tilbake rundt midnatt.

Senere på julekvelden, klokken halv tolv, mistet områdene Nås - Krekvik på Eide og Tverrfjell - Farstad i Fræna strømmen. Istad Nett fikk utbedret feilen en halvtime senere.

Fra Vevang til Lyngstad ble kundene værende uten strøm fram til klokken ett natt til første juledag. Og reparasjon ved en transformator på Gautvik fortsatte utover natten selv etter at strømmen var tilbake.