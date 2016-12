Nå ringer kirkeklokkene jula inn

Julehelga er den travleste for kirka. På julaften holdes det mange gudstjenester i alle kommunens kirker.

Bevis på kjærlighet

Under julehøytiden opplever kirken et større besøk enn til vanlig. Biskop Ingeborg Midttømme tror det skyldes at julens budskap er lett å få tak i. - Julen er et synlig bevis på kjærlighet. Jeg har akkurat lest om da Jesus ble født sammen med barnebarnet mitt. Og hver gang vi ser engelen, synger vi "ære være Gud i himmelen." Det går rett i hjertet, sier hun.

En tradisjon

Biskopen tror også det handler om fellesskap. - Å gå i julegudstjeneste er noe familier kan gjøre sammen. For mange er det en tradisjon. Det skaper julestemning å synge de gode gamle julesangene sammen, sier hun. Midttømme forteller at mange kirker strekker seg langt for å få plass til alle på julaften. Litt sånn som i historien om Jesus fødsel. - Det er den travleste, men en av de hyggeligste, arbeidshelgene i året, sier hun. Biskopen synes det er fint at folk søker seg til kirka i jula. - Det har vært fullt av folk på julekonsertene i kirka også. Jeg har satt meg på bakerste rad og nytt, hørt og sett. Det er en fantastisk stemning, sier hun.

Julens budskap

Under julegudstjenestene blir det sendt rundt kollekt, og i år går den til kirkens bymilsjon. - De aller, aller fleste kirkene gir kollekten til kirkens bymisjon. Men de som ikke gjør det, gir til en annen hjelpeorganisasjon. Det er en fin symbolikk i det. Å gi til de som har minst er julens budskap, sier hun.

Tidspunkt for julegudstjeneste

13.15: Gudstjeneste i Molde domkirke ved prest Grethe Lystad Johansen.

13.30: Julaften i Nordbyen kirke ved prest Tormod Remøy.

14.15: Gudstjeneste i Molde domkirke ved prest Grethe Lystad Johnsen

14.45: Julaften i Røbekk kirke ved prest Magne Furuseth.

15.00: Julaften i Røvik kirke ved prest Jan Erik Syvertsen

15.15: Gudstjeneste i Molde domkirke ved prest Ståle Johan Aklestad.

15.30: Julaften i Kleive kirke ved prest Tormod Remøy.

16.00: Julaften i Røbekk kirke ved prest Magne Furuseth.

16.15: Gudstjeneste i Molde domkirke ved prest Ståle Johan Aklestad.

17.00: Julaftenfeiring i kirkekjelleren. Et arrangement for noen som ønsker å feire jul sammen med andre. Det serveres julemat, kaker og synges julesanger. Koster 200 kroner. Les mer her.