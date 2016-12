Mann pågrepet for vold mot samboeren

Klokka 06.10 fikk politiet inn en melding om at ei kvinne i Molde var utsatt for vold, og trengte hjelp. Politiet rykket ut til et samboerpar på felles adresse.

- En mann i 20-åra er mistenkt for å ha påført kvinna vold etter en krangel. Hun har tydelige skader i ansiktet, og er sendt til røntgenundersøkelse. Samboeren er pågrepet, og sitter i arrest i Molde. Han vil bli avhørt i løpet av dagen, sier Frode Gjøsund ved politiets operasjonssentral for Nordmøre og Romsdal.

Kvinna er fremdeles til behandling på legevakta, og politiet kan ikke si noe mer om skadeomfang før kvinna er ferdig undersøkt av helsepersonell. Det er ikke mistanke om at mannen skal ha brukt våpen mot samboeren.