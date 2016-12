Dårlig julevær, men få alvorlige ulykker

En 43 år gammel fisker døde etter at sjarken hans havarerte ved Fana i Bergen lille julaften. Politiet fikk melding om at mannen falt i sjøen. Han ble fløyet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Meteorologene har økt beredskapen og varsler full storm som kan bli til ekstremvær fra 2. juledag langs kysten. Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt fase A-varsel for å advare om stormen som kommer. Blir det et ekstremvarsel får uværet et jentenavn på U, og samfunnet settes i beredskap.

Søndag ventes et stormsenter sørøst for Island. Det beveger seg østover og ventes mandag ettermiddag inn mot kysten av Møre og Romsdal.

Fra svenskegrensa til Lindesnes kan vannstanden blir nær en meter over høyden som er oppgitt i tidevannstabellene kommende døgn. For strekningen Lindesnes til Stad er høyden anslått noe lavere, til 75 centimeter.

Stengte veier og ras

Riksvei 55 er stengt like ved Sogndal sentrum etter at flere store steinblokker har rast ut. Politiet opplyser at ingen ble skadd i raset, melder NRK.

Lørdag ettermiddag var det manuell dirigering forbi rasstedet. Veien kan bli stengt i inntil en time grunnet opprydningsarbeid.

Statens vegvesen melder at fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 Vikafjellet og E134 Haukelifjell er stengt.

På sistnevnte strekning har brøytemannskapene gitt opp å holde veien åpen fram til 1. juledag grunnet det de beskriver som voldsomme værforhold.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, E16 over Filefjell og fylkesvei 53 Tyin-Årdal i Oppland og Sogn og Fjordane er åpen for trafikk.

Voldsom vind

To av Hurtigrutens skip må feire jul i Trondheim og ett i Kristiansund.

– De to skipene som skulle gått fra Bergen lille julaften og julaften – MS Trollfjord og MS Kong Harald – ligger værfast i Trondheim. MS Lofoten som skulle seilt fra Bergen første juledag, blir liggende værfast i Kristiansund. Også MS Spitsbergen, som skulle seilt fra Bergen i romjulen, blir liggende i Trondheim fra 1. juledag, sier kommunikasjonssjef Rune Thomas Ege i Hurtigruten til NTB.

Han opplyser at selskapet har jobbet døgnet rundt de siste dagene med å kontakte gjester og hjelpe til så godt de kan med alternativ transport.

Politiet i Stavanger melder julaften middag om at takstein blåser av tak i byen. Fredag kveld blåste et vogntog av veien ved Randaberg og traff en lyktestolpe. Ingen ble skadd i ulykken.

Heller ikke da juletreet på torget i Sandefjord blåste over ende samme kveld. Treet brakk og julestemningen på torget fikk seg en liten knekk, skrev VG.

Snøskredfare

NVE melder om stor snøskredfare i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Varselet har styrke rød, som er den høyeste varselsgraden. Det betyr at snøen er veldig ustabil og at det er svært sannsynlig at det vil komme snøskred.

Snøskredfaren er størst på julaften og 1. juledag.