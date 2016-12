Vil ha kveiteoppdrett i Gjemnes

Selskapet Nordic Halibut, som driver med kveiteoppdrett, har søkt om å få etablere et oppdrettsanlegg på Grønset i Gjemnes. Det melder Tidens Krav.

Nordic Halibut driver fra før matfiskoppdrett i Eide, de har stamfiskanlegg i Midsund, mens anlegg for settefisk er lokalisert på Averøy. De har i tillegg yngelproduksjon på Askøy utenfor Bergen.

Søknaden for Gjemnes gjelder oppdrett av matfisk med maksimal biomasse på 1.560 tonn, tilsvarende som de har i Krekvikbogen i Eide.

For å få gjennom søknaden trenger selskapet en dispensasjon, fordi ankerfestene for anlegget blir liggende i et NFFF-område (natur, friluftsliv, ferdsel, fiske), skriver Tidens Krav.

Lokaliteten ligger om lag én kilometer fra Ikorneset som er et statlig sikret friluftsområde og cirka 1,7 kilometer unna naturvernområdet Høgsetleira.