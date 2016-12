Færre ledige i Molde

Arbeidsledigheten er stabil i Møre og Romsdal i årets siste måned. Totalt for fylket er den nå på 3,1 prosent etter at vi fikk 115 flere ledige denne måneden. Justert for normale sesongvariasjoner regner NAV dette som en økning på 25 - så godt som samme nivå som i november. Totalt er 4440 personer uten arbeid i Møre og Romsdal - 3098 av dem er menn og 1342 kvinner.

- Framover venter vi at arbeidsledigheten vil holde seg på omtrent dette nivået, og kanskje øke noe i vintermånadene før vi venter en utflating og kanskje nedgang mot slutten av 2017. Januar er en måned som vanligvis har mange ledige, og når neste pressemelding kommer fredag 2. februar, blir vi ikke overrasket om vi får over 5000 ledige, sier fylkesdirektør Stein Veland i NAV.

Ser vi på kommunene, skiller Molde seg ut positivt i desember. Her ble det 16 færre ledige, og ledigheten er nå på 2,5 prosent. Både Ålesund og Kristiansund har små økninger og ligger nå på en ledighet på henholdsvis 2,9 og 5,2 prosent.

Her er tallene for noen av kommunene: