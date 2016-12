Delte ut gaver for flere hundre tusen

Senegal: – Dette den største lillejulaften jeg har hatt, sier Hanne Olsen fra Molde på chat fra Senegal.

Etter et besøk til et barneheim i Mbour, i Senegal, klarte ikke Olsen å legge fra seg tankene om barna der. Det var 12. desember i år. Ett Facebook-innlegg, mye hardt arbeid, en stor dose giverglede og 11 dager seinere besøkte Olsen og familien barneheimen på nytt – denne gangen med en gave med verdi på rundt 300.000 norske kroner.

Overrasket barna

23. desember kjørte biler med flere lass med mat, medisiner og julepakker uanmeldt til barneheimen i byen Mbour. Sammen med dattera Malene, svigersønn Pape (Paté Diouf, mangeårig MFK-spiller, journ.anm.), barnebarnet Maleah Aby og Papes familie og senegalesiske venner overrasket Helene Olsen barna og de ansatte ved barneheimen.

– Det var en helt utrolig opplevelse. En sånn virkelig god følelse å se at dette vil gjøre dagene deres enklere, sier Olsen etter utdelingen var over.

Over 100 barn i alderen 0 til 18 år fikk bamser og klær. Samt har Olsen og familien kjøpt inn sårt tiltrengte hygiene-produkter og malariamedisiner, forteller hun.

Store behov

Det var inntrykket av store udekkete behov og et ønske om å kunne gjøre jula litt bedre for barna som vekket engasjementet hos Olsen.

– Barneheimen har et stort behov for helt grunnleggende ting som bleier og sanitetsartikler. Vi har blant mye annet handlet bleier for 50.000 kroner og 5 tonn med ris, forteller hun.

Hun forklarer at flere av barna og har spesielle behov eller har gått gjennom traumatiske opplevelser.

– I dag traff jeg ei jente som var å besøkte lillesøsteren sin. Hun forsøkte å sørge for sine 4 yngre søsken, men det ble for mye.

Startet på Facebook

Romsdals Budstikke skrev 14. desember om Facebook-innlegget som startet det hele. Innsamlingsinitiativet fikk stor respons. Støtten har kommet fra kjente og ukjente, fra inn- og utland, forteller hun.

– Jeg brenner for å hjelpe disse barna, sier Olsen, og legger til at hun er glad så mange har delt hennes omtanke.

Har samlet inn 100.000 til barneheimsbarn Da Hanne Olsen besøkte barnehjemmet i Mbour, ble hun møtt av en virkelighet som hun seint kommer til å glemme.

Stor giverglede

Og mange overførte penger: 21. desember sto hele 323.136 kroner på Olsens senegalesiske konto. Da vi snakket med henne på lillejulaften kunne hun melde at det fortsetter å komme penger inn.

– Jeg ønsker å takke alle som har vært med å bidratt. Det er de som skal ha æren her, sier Olsen.

Hun og familien har og lagt i mange timer med arbeid. 21. desember begynte de å planla innkjøpene.

Gir seg ikke

Innkjøpene og utdelingen blir dokumentert i Facebook-gruppa «Hjertebarna i Senegal». Olsen forteller at Papes familie i Senegal skal forvalte pengene som er til overs. En konto er opprettet for formålet gjør et lettere å handle inn det som trengs lokalt. Sjøl vil hun fortsette å samle inn penger.

– Det er mye som fortsatt mangler. Blant annet hadde en bil kommet godt med, da den gamle gikk i stykker. Selve bygningen er også helt nedslitt.

Hanne Olsens verden blir nok aldri helt den samme igjen.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan for å hjelpe barna i Mbour framover, sier hun.