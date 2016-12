– Merker en nedgang

MOLDE: Alle gode ting er tre. Spesielt i disse dager. Men ryktene vi har hørt om at kunstige juletrær er i vinden som aldri før, viser seg å stemme. Juletresjefen til Øyvind Andreas, Bjørn Nøsavik, er ikke i tvil. Det er de kunstige juletrærne som «har skylda». Han har en viss erfaring. Nærmere bestemt 37 år med juletresalg. Men intet tre vokser inn i himmelen.

Viktigst å gi unge jobb

– Det går nedover og nedover. For meg er det viktigst at vi klarer å sysselsette disse flinke ungdommene som har så lyst til å jobbe før jul. De skal få sin velfortjente lønn, men noe særlig god butikk er det ikke lenger. I fjor kastet jeg 110 trær på dynga, mange av dem kostbare importtrær fra Danmark. Det var dårlig business, sier Bjørn Nøsavik til Romsdals Budstikke.

Han har vært litt mer forsiktig i bestillingene i år, men frykter uansett at 60 trær må kastes. For de varer ikke til neste jul, akkurat.

– Kunstige juletrær tar dessverre markedsandeler. Det har vi merket spesielt de to-tre siste årene. Jeg synes det er synd. Folk må holde på skikkelige juletradisjoner. Et plasttre varer heller ikke evig, understreker Nøsavik.

Han kommer til å prøve på igjen også neste år. Nøsavik selger juletrær ved Kiwi Langmyrvegen og ved Elkjøp.

Øyvind Andreas Opdahl holder uansett ut. 15-åringen har vokst inn i juletrebransjen sammen med sin morfar Øyvind Havnen. Nå har Øyvind Andreas ansvar for sitt eget utsalgssted.

Har tatt seg opp litt

– Det har vært litt for lite trøkk her, men det har heldigvis tatt seg opp de siste dagene. Uansett selger vi mindre trær enn før. Flere selger kunstige juletrær, og flere kjøper dem. Det er synd. Det er noe med et ekte juletre kontra det å hente ned et støvete plasttre fra loftet. Det handler om lukt og stemning, mener unggutten.

Han selger stadig mer av norsk fjelledelgran fra Meyer i Isterdalen. Og det går fortsatt en del dansk edelgran til 7-800 kroner treet. Men altså mindre enn i tidligere år.