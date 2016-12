Til felles kamp for barneavdelingen

De har stått på hver sine fronter i sjukehussaka de siste åra, men nå har alle ordførere på Nordmøre og i Romsdal skrevet et felles brev til styrene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal. I brevet krever de å beholde dagens barneavdeling i Kristiansund og at det blir barneavdeling ved det nye fellessjukehuset på Hjelset.

Brevet er skrevet noen dager etter at helseforetaket fikk kraftig kritikk i forbindelse med dødsfallet til ti måneder gamle Sebastian. Helsetilsynet foreslår foretaksstraff for at de ikke ga forsvarlig helsehjelp til gutten og at de ikke hadde gode nok rutiner i forbindelse med helgestenging av barneavdelingen.

Her er hele brevet:

"Som ordførere er vi bekymret for spesialisthelsetilbudet våre barn tilbys når de er syke på helg og i høytider. Barneavdelingen i Kristiansund har halvert bemanning på helg, og er helt stengt åtte uker om sommeren og i påsken.

Da må alle unge pasienter reise til Ålesund, og for enkelte av disse barna er ikke reisen gjennomførbar, rett og slett fordi de ikke tåler den lange transporten. I tillegg bor vi et fylke med mye «vær», og svært ofte kan ikke luftambulanse lette på grunn av tåke og vind. I slike tilfeller må den lokale helsetjenesten ta ansvar for pasientene som ikke kommer seg til sykehus, og gi dem et tilbud, f.eks tilsyn via hjemmesykepleie. Det er et stort ansvar og tilleggsbelastning på helsetjenestene i våre kommuner.

Vi er dessuten bekymret for den ekstra påkjenning familiene til syke barn får, når de må reise til Ålesund for å få hjelp. Vi er kjent med flere foreldre med kronisk syke barn som opplever dette som ei utrolig stor belastning, og er redde for sine barns liv. I tillegg kommer praktiske utfordringer med å være langt borte fra resten av familen.

Disse foreldrene har mistet troen på politikere, direktører og helseforetak, og opplever at deres barn ofres for sparing av småpenger. Barna på Nordmøre og Romsdal fortjener den samme tryggheten som barna på Sunnmøre. Som lokale folkevalgte er vi sterkt opptatt av å ta vare på barneavdelingen i Kristiansund, og det er vår plikt og ansvar å si i fra at vi ikke aksepterer at dette viktige tilbudet stadig blir redusert.

Det planlagte nye sykehuset SNR på Hjelset, skal være et felles akuttsykehus for hele regionen Nordmøre og Romsdal, med et opptaksområde på omlag 118.000 mennesker. Likevel legges det opp til at SNR skal ha et svært begrenset tilbud for barn. Det planlegges at døgnsenger for barn skal sentraliseres i Ålesund, og at SNR kun skal ha 2-3 fleksible senger tilpasset barn for å kunne ha et

Ø-hjelptilbud på dag/ kveld. Med de lange reiseavstandene vi har internt i Møre og Romsdal, vil dette gi et langt dårligere tilbud for barn nord i fylket, enn de som bor sør i fylket. I tillegg vil redusert tilbud til barn også gi et dårligere tilbud til fødende og nyfødte, slik vi oppfatter det. Dette er svært negativt, og er med på å svekke attraktiviteten for å få unge til å bosette seg i våre kommuner.

Undertegnede ordførere vil med dette brevet uttrykke vår bekymring til styrene Helse Møre og Romsdal og Helse Midt- Norge. Vi krever at tilbudet ved barneavdelingen i Kristiansund blir forsterket, og at avdelingen driftes med ordinær bemanning på helg og i høytider, og at man ikke stenger avdelingen i påske og sommerferien. Vi krever også at tilbudet for barn i det planlagte fellessykehuset blir utredet på nytt, og at barn i nordfylket får samme tilbud som barn sør i fylket."

Brevet er undertegnet 17 ordførere i Romsdal og på Nordmøre.