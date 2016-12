Terrormistenkt på veg nordover?

Dansk politi fortsetter å etterforske Grenaa Havn, etter at de fikk tips om at den etterlyste fra lastebilangrepet i Berlin hadde blitt sett i området.

Østjyllands politi gjennomførte natt til torsdag en omfattende aksjon der både helikoptre og hundepatrulje var involvert, men fant ingenting som tydet på at ettersøkte Anis Amri (24) befant seg der.

– Ingenting tyder på at den etterlyste mannen befinner seg ute i Grenaa. Det er ingenting i løpet av vår etterforskning i natt, som tyder på dette. Men vi er fortsatt til stede i området med x antall patruljer, og hvis noen ser noe mistenkelig må de kontakte oss, sier sjefinspektør Klaus Arboe Rasmussen.

Han opplyser at de ble tipset av en mann som var ute og luftet hunden sin natt til torsdag, som «var sikker på at han hadde sett den etterlyste mannen».

Amri er mistenkt for å ha kjørt en lastebil inn i en folkemengde mandag, da tolv mennesker ble drept og 48 såret. Tunisieren skal angivelig ha kommunisert med IS, og var overvåket av tyske myndigheter fra før grunnet mistanke om at han skulle gjennomføre et angrep.

Tysk politi har utlovet en dusør på 900.000 kroner for opplysninger som kan føre til pågripelse av 24-åringen, som regnes som bevæpnet og farlig.