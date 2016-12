Sparebank 1 SMN overtar regnskapssenter

SpareBank 1 Regnskapshuset SMN overtar alle aksjer i Økonomisenteret Kunderegnskap i Molde med virkning fra 1. januar 2017. Den nye organisasjonen vil få 360 ansatte og en årsomsetning på 360 millioner kroner.

SpareBank 1 Regnskapshuset blir med oppkjøpet landes nest største aktør på regnskap og økonomisk rådgivning, og aller størst i bransjen i Trøndelag og på Nordvestlandet. Overtakelsen vil øke kundeporteføljen fra 5000 til 7800 kunder, står det i pressemeldingen.

120 ansatte

Økonomisenteret Kunderegnskap har 120 ansatte fordelt på 13 kontor i Romsdal samt ett kontor på Lillehammer. SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har 240 ansatte fordelt på 24 avdelinger i Trøndelag og Møre og Romsdal, og med hovedkontor i Trondheim. Selskapet inngår i SpareBank 1 SMN-konsernet.

Sterke kunderelasjoner

Økonomisenteret Kunderegnskap har aner i bransjen tilbake til 1948. Starten var Molde Regnskapsbyrå hvor Nistad ble eier i 1985 med tre ansatte. Økonomisentret ble etablert i 1996 og har siden utviklet seg med flere avdelinger.

– Kjennskap til lokalmiljøet og sterke kunderelasjoner vil fortsatt være aktuelt i en digital tidsalder. Samtidig må man holde tritt med kundens forventninger. Derfor kjøper vi Økonomisenteret Kunderegnskap, sier administrerende direktør Jon Havdal i SpareBank 1 Regnskapshuset SMN.

Satser lokalt

Regnskapsbransjen står overfor store utfordringer. Kundene forventer flere digitale tjenester, samtidig som de føler behovet for enkelt å komme i kontakt med en sparringpartner og rådgiver.

– Mange regnskapskontor må velge mellom de to; enten satse på fulldigitale løsninger som krever få ansatte, eller dyrke den lokale tilstedeværelsen og ha få ressurser til videreutvikling, sier Havdal.

– Vi er så privilegerte at vi kan gjøre begge deler. Våre lokalkontor lytter til kundene og ser utfordringene de opplever lokalt, og sentralt har vi en sterk fokus på å utvikle våre løsninger i takt med kundens behov. Med dette oppkjøpet styrker SpareBank 1 Regnskapshuset SMN seg på begge områdene.

Bedre kundetjenester

Administrerende direktør Ole Andreas Nistad i Økonomisenteret Kunderegnskap forteller at teknologi er i ferd med å forandre regnskapsbransjen radikalt.

– Det koster å henge med i svingene, og sammen med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN har vi alle forutsetninger til å være i front på utviklingen. Begge organisasjonene bygger på de samme grunntankene; sterke kunderelasjoner og lokalt nærvær. I tillegg har de mange likhetstrekk med tanke på arbeidsmetode og bedriftskultur, sier Nistad som fortsetter i nåværende stilling og samtidig blir en del av den øverste ledelsen i den nye organisasjonen.

Vil bygge arbeidsplasser

Nistad forteller at det er en spennende verden vi lever i. - Økonomisenteret har hatt flere valg på veien videre. Vi har 120 arbeidsplasser rundt om i distriktet, og i Lillehammer. Det var viktig for oss å ta riktig valg, sier han. Økonomisenteret har hatt tre valg, ifølge Nistad. - Vi kunne fortsette alene, vi kunne finne noen andre, og vi kunne velge den beste. Det har vi gjort, sier han.

Nistad forteller at Sparebank 1 Regnskapshuset satser på vår region. - Vi skal bygge opp, og vi skal bygge for framtida. Ingenting skal bygges ned, sier han. For Nistad har ivaretakelsen av de ansatte stått i førersetet. - Det var avgjørende for valget. VI skal skape flere arbeidsplasser. Ingen skal gå som følge av oppkjøpet, sier han.