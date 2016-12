Juleværet? Storm, kuling – og regn!

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Møre og Romsdal: Sørvest liten kuling og periodevis liten storm på kysten.

Varselet for julehelga viser at det blir rimelig vått og vindfullt i romsdalsregionen. Kraftigst vind er ventet i ytre strøk. For Ona er varselet liten storm 22-24 meter i sekundet torsdag og natt til fredag. På kvelden på lillejulaften vil vinden roe seg litt, før den tar seg opp igjen til 23 meter i sekundet selve julaften.

Også ellers i Sandøy, Midsund og Aukra vil det blåse godt. Det er varslet vind fra stiv kuling og opp mot liten storm 21 meter i sekundet.

I Molde blir det mindre vind; her ventes det for det meste kuling opp mot 14 meter i sekundet de neste tre dagene. Enda roligere blir det i indre strøk. For Åndalsnes er varselet laber til frisk bris.

Likt for hele regionen er temperaturer på mellom fire og åtte grader – og regn – gjennom hele julehelga.