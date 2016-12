– Manglende info en risiko for pasientene

Situasjonen er så alvorlig at kommuneoverlege Cato Innerdal har slått alarm og bedt Fylkesmannen i Møre og Romsdal ta affære.

– En oversikt vi har satt opp viser at Molde kommune i perioden fra mars til desember har mottatt 579 pasienter som skrives ut fra sjukehusa, men der det ikke følger med noen skriftlig informasjon om hva slags behandling pasienten har fått på sjukehuset, hvilke legemidler pasienten skal ha og hvilke legemidler pasienten eventuelt ikke skal ha. Dette gjør det svært vanskelig når kommunen skal ta over ansvaret for å gi pasienten helse- og omsorgstjenester, forklarer kommuneoverlege Cato Innerdal til Romsdals Budstikke.

Kommunen overtar ansvaret

Etter samhandlingsreformen skal pasienter skrives ut fra sjukehus når spesialisthelsetjenesten er ferdig med sin behandling. Da overføres ansvaret for pasienten til primærhelsetjenesten, altså kommunene.

Problemet som Molde kommune nå løfter fram, er at det ikke følger noen epikrise med de fleste pasientene.

Kartleggingen Molde kommune har foretatt, og som er sendt kopi av til både Helse Møre og Romsdal og til Fylkesmannen, viser følgende: Fra mars til desember mottok Molde kommune 751 pasienter som ble utskrevet fra sjukehus. De aller fleste pasientene hadde fått behandling ved Molde sjukehus.

Sjokktallene

For 579 av pasientene fulgte det ikke med noen som helst skriftlig informasjon fra sjukehuset til kommunen om hvilke legemidler pasienten skal ha eller ikke ha.

Nevrologisk er verstingen

Fra nevrologisk avdeling på Molde sjukehus ble 74 pasienter utskrevet til Molde kommune. Kun tre av pasientene mottok kommunen skriftlig informasjon om. I psykiatrien er det nesten like ille: av 72 utskrevne pasienter til Molde kommune fulgte epikrise med bare seks av pasientene.

– Pasienter som skrives ut fra sjukehus, kan være helt ukjente for oss i kommunen. Når vi skal gi pasienten oppfølgende helsehjelp og omsorg, må vi vite om pasientens helsesituasjon. Faktum er at pasienter som skrives ut fra sjukehus i dag, er mye sjukere enn for noen år siden da de lå lengre på sjukehus. Når kommunene ikke får informasjon om pasienten, kan det oppstå en alvorlig risiko for pasientens sikkerhet, sier Cato Innerdal.

Risiko for pasienten

Sikkerhetsrisikoen kan bety at en pasient får feil medisiner eller ikke får medisiner sjukehuset har bestemt at pasienten skal ha.

– Er det unntaksvis at kommunen ikke får skriftlig informasjon om pasientens helse når dere overtar ansvaret?

– Tallene viser at det snarere er regelen enn unntaket. Kun én av fire pasienter følger det epikrise med.

– Hvordan skaffer kommunen seg greie på pasientens helsetilstand?

– Når vi ikke mottar skriftlig informasjon, må vi basere oss på opplysninger i pasientorienteringa, eller vi må ringe på telefon til helseforetaket eller bruke elektronisk post og etterspørre informasjon, opplyser Innerdal.

Har andre regler selv

Kommuneoverlegen viser til at helseforetaket har strenge krav til at pasientinformasjon (epikrise) skal følge med når en pasient flyttes internt mellom avdelinger i sjukehus eller mellom sjukehus.

– Da er kravet absolutt om at epikriser skal følge med pasienten, sier Innerdal.

– Har dere tatt opp mangel på informasjon med helseforetaket?

– Ja, vi har tatt opp dette ved gjentatte anledninger og på ulike måter. Men det har ikke skjedd vesentlige endringer i helseforetakets praksis.

Nå har kommuneoverlegen sendt bekymringsmelding til Fylkesmannen, som er tilsynsmyndighet.