Omsetningen i uke 50 (12.-18. desember) økte med 34,4 prosent fra uken før, opplyser hovedorganisasjonen torsdag.

Tallet baserer seg på omsetningstall fra 190 norske kjøpesentre som er innhentet av Kvarud Analyse.

Statistisk sentralbyrå opplyste i forrige uke at de anslår at hver og en av oss i gjennomsnitt vil handle for 11.000 kroner i desember.