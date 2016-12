Hun skal samle tre kommuner til én

Britt Rakvåg Roald har i dag akseptert tilbudet om prosjektleder for nye Molde kommune, som skal etableres etter intensjonsavtale mellom kommunene Midsund, Molde og Nesset.

- Styret i ROR har innvilget permisjon for hele 2017, men Britt Rakvåg Roald vil fungere som daglig leder i ROR i ca 30 % stilling inntil videre, for å sikre kontinuitet i sakene som kommunene i ROR samarbeider om. Styret i ROR vil over nyttår starte et arbeid for å rekruttere ny midlertidig daglig leder i ROR, sier styreleder i ROR, Torgeir Dahl, i en pressemelding.

Britt Rakvåg Roald får ansvar for å starte samordning av prosessene i arbeidet med å etablere den nye kommunen fram til vedtak i Stortinget juni 2017 og deretter etablering av fellesnemnd.

Prosjektlederen rapporterer til interimsstyret for den nye kommunen. Prioriterte arbeidsoppgaver er oppfølging av intensjonsavtalen mellom de tre kommunene med særlig vekt på følgende tema: Lokaldemokratimodeller, interkommunale samarbeid og framtidig pensjonskasse.