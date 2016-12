Grunnstøtte ved Smøla

Grunnstøtinga fant sted like vest for Kuli, ved Hogøyan på Smøla, ifølge Tidens Krav. Hovedredningssentralen Sør-Norge fikk melding om hendelsen kl. 17.45 onsdag, hvorpå redningsskøyta «Erik Bye» i Kristiansund dro ut til stedet. Redningsskøyta var framme ca. kl. 19, men da hadde allerede et par andre båter kommet til unnsetning.

- Båten tok inn en del vann etter grunnstøtinga. Men da den først fikk andre båter på siden av seg, ble situasjonen lettere. Da blir det trygt for dem om bord, i tillegg til at det blir lettere å stabilisere båten, sa redningsleder Andres Bull til Rbnett kl. 19.25 onsdag kveld.

På det tidspunktet var havaristen - en oppdrettskatamaran på 13,5 meter - under slep på vei til et verksted, etter å ha bli pumpet for vann.

Bull var ikke helt sikker på hvilket verft de skulle til, men hadde hørt nevnt Sletta verft i Mjåsundet.

Ble i båten

Bull opplyser at de to i oppdrettskatamaranen forble om bord under slepet.

- Redningsskøyta har havaristen på siden av seg, og har kontroll på situasjonen, sier han.

Bull har ingen informasjon om de to personene om bord, og heller ikke om årsaken til grunnstøtinga. Ingen skal ha blitt skadd under hendelsen.

De to andre båtene som bisto havaristen, var ifølge Tidens Krav en oppdrettsbåt og en mindre arbeidsbåt.