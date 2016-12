Ble påkjørt av toget - døde

Flere spor på Lillestrøm stasjon ble stengt for trafikk etter at en person døde i en togpåkjørsel på stasjonen onsdag ettermiddag.

Ved 20-tiden gikk togene igjen som normalt, og kl. 20.50 opplyste politiet på Romerike at de var ferdige på stedet.

– Alle sporene er åpne, men det blir nok forsinkelser utover kvelden, sier operasjonsleder Arild Ruud til NTB.

Kriseteam etablert

Han forteller at det var mange vitner til påkjørselen, og som et tilbud til disse ble det etablert et kriseteam på Nedre Romerike Legevakt.

– Om noen har behov for det, kan de henvende seg der, sier Ruud.

Han sier politiet er usikre på om påkjørselen er en ulykke, men de utelukker at det har skjedd noe kriminelt. Avdøde er ikke identifisert.

Politiet fikk melding om påkjørselen klokken 17.02.