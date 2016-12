– Partene fikk ulik taletid

Forrige torsdag var det duket for årets siste kommunestyremøte i Molde. Her ble blant annet Istad-saka behandlet, og kommunestyret sa nei til selge ut kraftdelen i konsernet. Under behandlinga lot Bjørn Jacobsen (SV) seg provosere av varaordfører Sidsel Rykhus (Ap), som skal ha gitt de to partene i saka ulik taletid.

– Rykhus hadde hele ni minutt taletid, som hun begrunnet med at hun skulle orientere om saka. Jeg foreslo to ganger at det var rimelig at den andre siden som var mot salg også fikk samme taletid, og ikke bare tre minutt. Men den beskjeden brydde hun seg ikke om, sier Jacobsen til Romsdals Budstikke.

– Parkerer demokratiet

Kommunestyret gjorde et enstemmig vedtak om å lukke møtet.

SV-politikeren reagerte på at Rykhus gjentatte ganger påpekte at det er straffbart å ikke forholde seg til taushetsplikten.

– Hun parkerer demokratiet ved å true med at hensynet til de som eier aksjer i Istad Kraft, må gå foran hensynet til at velgerne skal vite hva som foregår. Disse velgerne eier også aksjer i Istad gjennom kommunen. Jeg er oppe til doms hos velgerne hvert fjerde år under valg, og ikke hos en ordfører som ønsker å kvele all debatt. Det er svært tøft å være til stede på et slikt møte, sier han.

Etter det han beskriver som en lang og god debatt, følte Jacobsen at begge sidene i saka kom fram til slutt.

– Men så fikk rådmann et avslutningsinnlegg, som igjen provoserte ytterligere. Hvorfor kunne ikke alle bare få lik taletid?

Ville bare vekk

Da saka var ferdig behandlet, var Jacobsen rask med å komme seg ut av lokalet.

– I tillegg til at jeg ville feire at vi hadde vunnet, var jeg så provosert at jeg ville bare å komme meg vekk derfra. Det var jeg nok ikke alene om, sier han.

Ingen tidsbegrensning

Rykhus sier til Romsdals Budstikke at saklista og endring i rekkefølgen ble enstemmig godkjent ved kommunestyrets begynnelse.

– Kommunestyret besluttet også i samsvar med praksis enstemmig taletid på 3 minutt, med mulighet til eventuelt å kunne tegne seg flere ganger. Det ble kun åpnet for 5 minutt taletid for gruppelederne i budsjettsaken. I reglementet for Molde kommunestyre sin § 9 reguleres blant annet møteleders redegjørelse for saka. Av reglementet framgår det at «møteleder redegjør for saka så langt han finner det påkrevd». Det er ikke lagt noen tidsbegrensning før møtelederen åpner saka for debatt, sier varaordføreren, som i denne sammenheng var møteleder da ordfører Torgeir Dahl var inhabil i saka.

– Jacobsen ble også provosert av at rådmann fikk et avslutningsinnlegg. Kommentar?

– Rådmannen har møte- og talerett i kommunestyret i henhold til kommunelovens § 23 og reglement for Molde kommunestyre § 4. Det var kommet synspunkter og spørsmål i debatten som møteleder fant det riktig å be rådmannen om å kommentere. Dette er helt vanlig i både formannskap og kommunestyre, fortsetter Rykhus.

- Er ikke parter i kommunestyret

Rykhus ønsker også å kommentere det Jacobsen sier om at "de to partene" hadde ulik taletid.

- Det er ikke parter i et kommunestyre! Det er en tilråding som ligger til grunn, og som den som ønsker, kan komme med motforslag til. Da jeg orienterte, forelå det en innstilling. Det er ikke slik at de som har forslag, har lengre taletid enn andre, sier hun.

Og:

- Dette vet Jacobsen.

– Naturlig å henvise

Siden saka er unntatt offentligheten, er kommunestyrets representanter pålagt taushetsplikt. Rykhus viser til forvaltningsloven § 13 og reglementet for Molde kommunestyre § 5.

– Med den lekkasjen som hadde vært til Romsdals Budstikke i forkant av kommunestyremøtet, var det naturlig også å henvise til at brudd på taushetsplikten er straffbart etter §§ 209 og 210 i straffeloven. I motsetning til Jacobsen, forholder jeg meg fortsatt til at saken er unntatt offentligheten, sier hun.