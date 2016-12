Hvem blir årets romsdaling?

I ettermiddag kl. 18 stenger vi nettavstemningen for «Årets romsdaling».

Så langt har nesten 2000 lesere avlagt stemme. Det er tøff konkurranse i toppen. Din stemme kan være med på å avgjøre konkurransen.

For 19. gang deler Romsdals Budstikke ut hedersprisen «Årets romsdaling». Utnevnelsen av Årets romsdaling har blitt en fast juletradisjon for mediehuset Romsdals Budstikke. Blant de tidligere vinnerne finner vi politikere, finansfolk og fotballspillere som i sine år markerte seg på en spesiell måte. Man finner også mennesker som har lagt ned en betydelig innsats gjennom frivillig arbeid. Vi har også hatt kandidater som har tenkt riktig i det helt avgjørende øyeblikket.

Vi ønsker å presentere en kandidatliste med mennesker som har utmerket seg på ulike områder i løpet av 2016.

Tidligere vinnerne av prisen har fortalt at dette er en utmerkelse som de rangerer høgt. Årsaka er nok det engasjementet som ligger bak utnevnelsen. Dette er lesernes pris, hvert år mottar vi flere tusen stemmer. I tillegg har de vinnerne jeg har snakket med vært ordentlig glad i regionen.

Dette gjør tittelen Årets romsdaling spesiell for dem. Enkelte områder, som sport og idrett, har i perioder har vært dominerende – spesielt når resultatene har vært gode.

Dugnadsånden er fortsatt stor i vårt område. Romsdalsregionen er heldig som har mange ambisiøse mennesker som kjemper for at vår region skal har et godt tilbud på ulike områder. Den aktiviteten som skapes i vårt distrikt verdsetter lokalavisa og leserne.

Slik gjør du det

Ønsker du å delta i avstemningen kan du gi din stemme på rbnett.no/romsdaling.

Avstemningen er åpen fram til 23. desember. For å stemme må du oppgi navn og kontaktinformasjon. Du kan også nominere din egen kandidat. Årets romsdaling vil bli offentliggjort i papiravisa og på Rbnett på nyttårsaften.

De øvrige kandidatene vil ikke vil rangert.

Vi ønsker at nominasjonen også skal være en anerkjennelse for god innsats i året som har gått.

Kandidatene:

Bjørn Åge Misund:

Fra Måndalen – bosatt på Geilo. I begynnelsen av desember fortalte familiefaren om hvordan det er å leve med sjukdommen ALS. Historien rørte mange av Budstikkas lesere. Bjørn Åge Misund har møtt sjukdommen offensivt. Gjennom sin åpenhet bidrar Bjørn Åge Misund og hans familie til innsikt i en vond sjukdom og refleksjon rundt livet.

Karoline Bjerkeli Grøvdal:

Fra Isfjorden – bosatt i Oslo. I løpet av sesongen har langdistanseløperen fra Isfjorden slettet den ene rekorden etter den andre. Etter mange år med trening ble 2016 det store gjennombruddet for Karoline med medalje på 10.000 meter under EM i Amsterdam, finaleløp og personlig rekord under OL i Rio og ny bronsemedalje i EM i terrengløp. Imponerende i en av verdens største idretter.

Edvard Hoem:

Fra Fræna. Forfatteren fra Fræna har blitt allemannseie og kritikerfavoritt. Det handler om vår alles bakgrunn, sa Hoem da første bok ble lansert. Gjennom sine romaner løfter han fram romsdalingen på en fin måte. Det samlede opplaget av Hoems slektskrønike er nå oppe i 181.500 bøker, melder Forlaget Oktober. Dette er stor fortellerkunst som når og berører mange.

Veroljub Penjin:

Fra Fræna. Opp gjennom årene er det mange som har latt seg imponere av musikalske talenter fra Fræna. I over 40 år har Veroljub Penjin vært tilknyttet musikkskolen i kommunen. Mange av elevene beskriver musikkskolelæreren som en av de viktigste drivkreftene for musikkmiljøet. Musiker Ola Kvernberg mener at Penjin og kona Jasminka er det viktigste musikalske tiltaket i kommunen.

Anne-Merete Varhaugvik:

Fra Molde. På sin blogg «Livet og døden og alt i mellom» forteller Anne- Merete Varhaugvik om sin hverdag. Intensjonen med bloggen er å dele tanker omkring arvelig bryst- og eggstokkreft. Varhaugvik mistet sin søster i 2014, og har selv en genfeil som gjør at hun er i risikogruppen. Varhaugvik frontet årets Rosa sløyfe-aksjon i Romsdal, og fikk ros fra Brystkreftforeningen for sin åpenhet.

Marte Sørø:

Fra Molde. Gjennom flere sesonger har Marte Sørø vært blant landets beste kvinnelige dommere. I år dømte hun cupfinalen for kvinner for tredje gang. Hun dømte også flere kamper i kvinnenes Champions League. I forkant av cupfinalen tok hun opp utfordringene med dommerhets, og viste til sine egne erfaringer som ungdommer i Romsdal.

Jarle Sanden:

Fra Molde. I over 20 år har Jarle Sanden vært direktør for Romsdalsmuseet. I februar var det åpning av nybygget på museet, «Krona på verket». Sanden har gjennom sin jobb vært en pådriver for realiseringen av det nye museumsbygget. I tillegg er han en sterk og engasjerende formidler av vår lokale historie. Romsdalsmuseet opplever nå oppgang i besøkstallene, og har styrket sin posisjon.

Marit Hoemsnes Angen:

Fra Molde. Arbeidet ved Råkhaugen dagsenter i Molde har blitt lagt merke til, både lokalt og nasjonalt. I september i år ble senteret tildelt Demensprisen for Møre og Romsdal. Kronprins Haakon kom med mange lovord etter at han besøkte senteret samme måned. Daglig leder Marit Hoemsnes Angen beskrives som en sterk pådriver for arbeidet med å gi en best mulig hverdag til brukerne. Denne uka ble hun tildelt Molde kommunes frivilligpris.

Fred Husøy:

Fra Åndalsnes. Etableringen av Norsk Tindesenter har vært et stort løft for Rauma kommune. En av de fremste drivkreftene i dette arbeidet har vært Fred Husøy. Husøy er en pioner i klatremiljøet i kommunen, han var blant annet sentral da Norsk Fjellsportforum ble etablert på 1980-tallet. I sommer ble Husøy hedret som «årets fjellgeit» under Norsk fjellfestival.

Ingvild Aas:

Fra Molde. Siden 2007 har Ingvild Aas vært rektor for kulturskolen i Molde. Da hun fikk jobben sa hun at ambisjonen er å være best i landet. I 2016 flyttet kulturskolen inn i nye moderne lokaler som har gitt skolen et nytt løft. Molde har etablert seg som en av landets beste kulturkommuner, og kulturskolens arbeid blir ofte trukket frem.