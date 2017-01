Slik sparer du ryggen når du måker

Det store snøfallet de siste dagene har gitt mange en utfordring. For fysioterapeut Asmund Krogh Hjelmeland og kiropraktor Hedda Garaas ved Arenaklinikken på Aker Stadion betyr det folk med vond rygg. Særlig neste uke venter de flere med problemer innom klinikken.

– Nå har snøen vært ganske lett, men når det blir mildere de neste dagene blir den vesentlig tyngre. Så det første rådet er å snøen ut av veien nå så snart som mulig, sier de.

– Det at snøfallet har kommet så brått gjør at det kan bli flere som får smerter. Man går fra null til hundre i snømåking, uten noen tilvenning. Da kan det lett bli overbelastning på musklene, selv for spreke folk, sier Hedda Garaas.

Måker man snø riktig, kan det være en fin form for trening. Snøen som har kommet denne uka har imidlertid gitt mange behov for å måke opptil flere ganger daglig. Da sier det seg selv at man ikke rekker å restituere tilstrekkelig mellom hver økt.

De grunnleggende rådene fra kiropraktoren og fysioterapeuten er å heller ta mange små spadetak enn få og tunge. Ta snøen tidlig, før den får lagt seg og blir tung, noe den kan bli når det blir mildere de neste dagene. Hold måkeutstyret med begge hendene, og ha vekta tett på kroppen. Løft med beina og ikke med ryggen, og vri hele kroppen og ikke bare ryggen når du skal hive den fra deg.