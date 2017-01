Ellevill måkevideo fra Fræna tar av på nettet

Snøen som har lavet ned de siste dagene har skapt både glede og frustrasjon. Etter et par snøfattige vintre, har flere latt seg frustrere over mengdene med snø som har kommet på bare få dager. Andre derimot gleder seg over skimulighetene – og også trimmen du får ved måking.

Eivind Kringstad i Malmefjorden er blant de sistnevnte. Vinteren for tre år siden laget han likegodt en humoristisk videosnutt om hvordan du kan måke effektivt.

Med de siste dagenes snøfall, har den nå fått sin renessanse på nettet – blant annet med en rekke delinger på Facbook. Du ser den i vinduet over.