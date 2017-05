Hjelp, det er snart 17. mai! 

Har du fått bunadpanikk? Enten fordi bunaden er for trang eller for vid, eller lurer du på hvordan du skal stryke skjorta, fjerne flekkene eller fikse knapper som mangler?

Se filmen der bunadsekspert Julia Wachs fra Romsdalsmuseet gir deg 17.-mai-reddende tips i siste liten.

Vi hjelper deg også med løsningene på de andre 17.-maiprproblemene.

Gnagsår

Dersom du kjenner at det presser, stopp med en gang. Du kan ikke gå ”bare litt til”.

Forebyggende:Bruk et dobbelt lag med plastfolie rundt hælen under sokken.

Ta på gnagsårplasteret compeed – gjerne i to høyder slik at hele hælen dekkes.

Bruks sportstape eller lignende rett mot huden. Ta på tapen når huden er helt tørr

Bruk en tynn nylonstrømpe innerst og en tynn ullsokk utenpå.

Barn kan gjerne bruke joggesko under barnetoget. Bytt heller til finskoene etterpå.

17.-maisløyfa mangler

Du kjøpte 17. Maisløyfe både i fjor og i forfjor, men nå er de borte – som vanlig.

Søndagsåpne butikker holder åpne også 17. Mai. Der kan du kanskje redningen være. Prøv også bensinstasjoner og kiosker. Mange av dem holder åpent, og selger både flagg og 17.-maisløyfee.

PS: 17. maisløyfa skal festes på venstre side, litt over brysthøyde.

Bunadsølvet mangler

De to vanligste bunadene i Romsdal er ulikt utstyrt når det gjelder skjorta. Den ene har en nål til halsen. Her kan du bruke en sikkerhetsnål og kanskje et lite smykke eller lignende som nødpynt.

Den andre bunaden har to knapphull. Du kan f.eks bruke to mansjettknapper i halsen. De stikkes inn hver sin vei. Og så kan du bruke mansjettknapper på ermene. Du kan også lage din egen løsning ved å sy sammen to og to hvite knapper, med ca 5 mm avstand mellom dem. Disse brukes i stedet for bunadssølvet , og så pynter du med en fin nål i halsen.

Flekker på klærne

Vann fjerner det mest. Tørk av så mye som mulig med en fuktig klut. Ta av plagget og hold det skitne området under vann, resten holdes tørt. Bruk gjerne Biotex eller lignende. Er det fettfletter så kan du bruke fortynnet Zalo. Mot ferskt sausesøl er varmt vann det beste rådet.

Bruk gjerne hårføner for å tørke plagget, men med lav eller ingen varme.

Dropp støvlene

Dersom det skulle komme litt regn første del av årets 17. mai så kan du allikevel droppe støvler. Et triks for å unngå våte føtter er følgende.Ta på deg sokker, ta deretter på en gjennomsiktig plastpose på føttene. Ta på skoa, og klipp deretter av plastposen like over skokanten.

Bruk Facebook

Det du mangler er kanskje noe som andre har to av. Legg ut krisemelding på facebook så skal du se at det meste løser seg også i siste liten.

Har du noen tips til andre lesere?

Del det med oss i kommentarfeltet