Stoltenberg og Mattis i Afghanistan

Utenriks

De to ankom Kabul like etter klokken 8 onsdag morgen på overraskelsesbesøk, melder DPA.

I løpet av dagen skal de møte president Ashraf Ghani. På programmet står også samtaler med NATO-styrker og amerikanske soldater, samt et møte i den amerikanske ambassaden. Mattis og Stoltenberg skal også holde pressekonferanse.

Tema for besøket vil trolig være implementering av USAs nye Afghanistan-strategi som president Donald Trump kunngjorde for over en måneds tid siden.

Mattis er den første fra president Donald Trumps regjering som besøker Afghanistan siden amerikanerne varslet at de ville holde sine styrker i det krigsherjede landet på ubestemt tid.

Stadig verre

Bakteppet er at sikkerhetssituasjonen har forverret seg betydelig etter at mesteparten av NATO-styrkene trakk seg ut i slutten av 2014. Afghanske styrker sliter med å slå tilbake angrep fra Taliban, som har vært på offensiven siden uttrekkingen. IS har også økt sin tilstedeværelse i det krigsherjede landet.

Taliban har lovet å gjøre Afghanistan til en gravplass for utenlandske styrker, og har utført brutale angrep for å opprettholde kontroll over store områder av landet.

Amerikanske generaler har i flere måneder betegnet situasjonen i Afghanistan som helt fastlåst, til tross for mange års støtte til afghanske samarbeidspartnere, fortsatt hjelp fra NATO og amerikanske utgifter til kamper og gjenoppbygging på over 1.000 milliarder dollar.

Krigen har pågått i 16 år neste måned, og er USAs hittil lengste konflikt.

Flere soldater

Ghani kunngjorde tidligere i år en fireårig plan der landets styrke av elitesoldater skal nesten dobles fra dagens 17.000 soldater. Planen hans innebærer også styrking av landets luftvåpen. Ghani planlegger i tillegg å trene opp og bevæpne 20.000 sivile som skal forsvare områder der Taliban har blitt drevet på flukt.

Trumps plan innebærer et bidrag på 3.000 flere amerikanske soldater til Afghanistan. Disse kommer i tillegg til de 11.000 som allerede finnes i det krigsherjede landet, der de blant annet trener opp landets egne sikkerhetsstyrker og bistår som rådgivere.

Kritiske røster har spurt seg om hva slags nytte de 3.000 ekstra soldatene vil gjøre, når det fantes rundt 100.000 soldater før 2014 uten at selv et så stort antall klarte å knuse Taliban.

Store utfordringer

I februar i år var bare rundt 60 prosent av Afghanistan under myndighetenes kontroll. Rundt 11 prosent var kontrollert av Taliban og det var kamper om de resterende knappe 30 prosentene. Det viser tall fra USAs spesialrevisor for Afghanistan (SIGAR).

Tidligere denne uken gikk SIGAR hardt ut mot Washingtons opptrening av afghanske sikkerhetsstyrker. Forhastet opptrening, dårlig oversikt og feilslått styringsevne blir trukket fram som årsaker til at opptreningen ikke fungerer som den skal.

SIGAR-sjef John Sopko sier USA er fullstendig uforberedt til å trene opp og bidra til etablering av en afghansk sikkerhetsstyrke av den størrelse og det omfang som trengs for å få landet på rett kjøl.

(©NTB)