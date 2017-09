Demonstrasjoner mot innvandringskritisk parti i Tyskland

Utenriks

Rundt tusen mennesker samlet seg foran en klubb i sentrum av Berlin der partiet Alternativ for Tyskland (AfD) feiret valgresultatet. For første gang siden 2. verdenskrig får nasjonalistpartiet en solid representasjon i den tyske nasjonalforsamlingen.

Demonstrantene ropte blant annet «Ut med nazistene» og «Hele Berlin hater AfD». Dusinvis av politimenn sperret inngangen til klubben og pågrep en håndfull demonstranter for mindre forseelser.

En av demonstrantene sa til nyhetsbyrået AFP at «det er viktig å vise at det ikke er akseptabelt i Tyskland at et slikt parti får plass i nasjonalforsamlingen».

Protestmarsj

Det ble også demonstrert i andre tyske byer, inkludert Köln vest i landet der rundt 400 mennesker samlet seg. Markeringen i Köln var en del av den landsdekkende kampanjen «Nasjonalisme er ikke et alternativ».

I havnebyen Hamburg i nord marsjerte demonstranter mot partiets lokale hovedkvarter. I Tysklands økonomiske finanssenter Frankfurt var det også protestmarsj samt i den østlige byen Leipzig.

Foreløpige resultater viser at AfD ligger an til å få rundt 13 prosent av stemmene, noe som gjør partiet til det tredje største i Tyskland med hele 93 seter i nasjonalforsamlingen.

Vil granske Merkel

Partiets tone ble stadig skarpere etter hvert som valgkampen skred fram. Blant annet uttalte partiets ledere at Tyskland burde være stolt av sine krigsveteraner og hevdet at all terror har sin grobunn i islam.

Det første løftet fra en av partiets to ledere, Alexander Gauland, er en parlamentarisk gransking av statsminister Angela Merkel. AfD hevder hun kan ha brutt loven i forbindelse med håndteringen av flyktningkrisen i 2015.

Partiet ble stiftet så sent som i 2013 som et EU-skeptisk parti, men har senere markert seg som både innvandrings- og islamkritisk.

