Trump sparker Scaramucci som kommunikasjonssjef

Det hvite hus bekreftet mandag kveld avgangen, som begrunnes med at Trumps nye stabssjef, John Kelly, skulle få begynne med blanke ark.

– Scaramucci føler det var best å gi stabssjef John Kelly blanke ark og muligheten til å bygge sitt eget team. Vi ønsker ham alt godt, heter det i en uttalelse fra Det hvite hus,

The New York Times var først ute med nyheten etter å ha snakket med tre ikke navngitte kilder som alle kunne fortelle at Scaramuccis tid som presidentens kommunikasjonssjef allerede var over.

Scaramucci har vært i hardt vær i sin korte tid i Det hvite hus. Forrige uke ringte en journalist og på vulgært vis langet ut mot flere av Trumps medarbeidere, deriblant den nå avsatte stabssjefen Reince Priebus og Trumps strateg Steve Bannon.

Det er bare halvannen uke siden Scaramucci, en rik finansmann og jurist fra New York, ble hentet inn som Trumps kommunikasjonssjef.

Det skapte sterke reaksjoner i Trumps stab og førte blant annet til at pressetalsmann Sean Spicer gikk av. Deretter fikk Priebus sparken og ble erstattet med John Kelly, daværende minister for innenlands sikkerhet.

Scaramucci har skrytt av at han rapporterer direkte til presidenten, ikke til stabssjefen.