Valget i Frankrike er i gang

I andre og siste runde av valg til ny nasjonalforsamling ligger Macrons parti an til et realt valgskred og kan vinne mellom 400 og 470 av de 577 plassene, ifølge de siste målingene som kom før helgen.

– Du kan ta en geit og la Macron gi den sin støtte, og den vil ha en god sjanse til å bli valgt, sier analytiker Christophe Barbier.

Rundt halvparten av Republikken på veis kandidater er nærmest ukjent i fransk politikk og har aldri hatt politiske verv. I stedet har de bakgrunn fra akademia, forretningsliv og lokal aktivisme. En av dem er matematiker, en annen er tyrefekter mens en har bakgrunn som foreldreløs fra Rwanda.

Den andre halvparten utgjør en blanding av sentrumspolitikere, moderate venstrefolk og moderate høyrefolk fra Frankrikes etablerte politiske partier.

Til tross for at Republikken på vei er ventet å få stort flertall, viste målinger før helgen at mellom 53 og 54 prosent er ventet å sitte hjemme i stedet for å bruke sin stemmerett. Ved første runde i valget til ny nasjonalforsamling unnlot 51,3 prosent å bruke stemmeretten.

