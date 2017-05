Selvmordsbomber sto ifølge politiet bak angrepet i Manchester

– Jeg kan bekrefte at angriperen døde. Mannen bar en provisorisk sprengladning som ble utløst og som forårsaket denne grusomheten, sier politisjefen i Manchester, Ian Hopkins, til The Guardian .

Politiet tror selvmordsbomberen var alene om udåden, men identiteten eller motivet er ikke kjent. Det er derfor heller ikke kjent om vedkommende hadde tilknytning til noen ytterliggående gruppe.

– Vi etterforsker dette som et terrorangrep og selv om vi tror at angrepet ble utført av en mann, er vår prioritet nå å finne ut om han handlet alene eller var del av et nettverk, sier Hopkins.

– Vi vil be folk om ikke å spekulere i hvem dette var eller spre navn. Det er en omfattende eterforskning på gang, foreller politisjefen.

Tallet på drepte steg i morgentimene til 22, mens 59 mennesker ble såret i den kraftige eksplosjonen utenfor Manchester Arena, der den amerikanske artisten Ariana Grande akkurat hadde avsluttet en konsert.

Politiet i Manchester bekrefter at det er barn blant de drepte.

