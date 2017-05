May innkaller til kriseråd

Møtet i Cobra, som er regjeringens koordineringsorgan for katastrofer og krisesituasjoner, finner sted tirsdag i statsministerboligen i 10 Downing street.

Statsministeren sier at myndighetene jobber med å få klarhet i hva som skjedde på Manchester Arena mandag kveld. 22 personer ble drept og 59 såret da en eksplosjon gikk av etter en Ariana Grande-konsert.

– Vi jobber med å få full oversikt over det politiet behandler som et forferdelig terrorangrep. Alle våre tanker går til ofrene og familiene til dem som er rammet, sier Storbritannias statsminister Theresa May i en pressemelding natt til tirsdag.

Valgkamppause

May og leder for Labour, Jeremy Corbyn, er enige om å innstille valgkampen «inntil videre», skriver nyhetsbyrået Press Association.

– Forferdelig hendelse i Manchester. Mine tanker er med alle dem som er rammet og våre briljante nødetater, skriver Corbyn på Twitter .

Liberaldemokratenes leder Tim Farron og det skotske uavhengighetspartiet SNPs leder Nicola Sturgeon har også erklært at de tar pause fra valgkampen.

Farron har avlyst en planlagt valgkamptur til Gibraltar, skriver The Telegraph .

– Min dypeste kondolanse til ofrene og familiene i Manchester. Som alltid har nødetatene våre vist stort mot, skriver Farron på Twitter .

May skulle etter planen til Sørvest-England.

Britene går til valg 8. juni etter at statsminister Theresa May 18. april overraskende meldte at hun vil skrive ut nyvalg.

(©NTB)