530 millioner liter mexicansk kloakk til USA

Tijuana-elva følger grensen forbi den mexicanske byen Tijuana og munner ut i sjøen på amerikansk side av grensen i San Diego. Utslippet skjedde under reparasjonsarbeid på et kloakkrør 2. februar, men ble ikke stanset før torsdag denne uken, opplyser amerikanske myndigheter.

Imperial Beach-ordfører Serge Dedina sier innbyggere i hans distrikt av San Diego har klaget over stadig verre kloakkstank. Han kritiserer føderale myndigheter på begge sider av grensen for ikke å ha varslet om utslippet i tide.

– Grensemyndighetene som er ansvarlig med å håndtere kloakkinfrastruktur og å melde fra om utslipp, må gjøre jobben sin bedre og holdes ansvarlig for denne handlingen, sier Dedina.

Han tar til orde for at Edward Drusina, som leder grenseorganet med ansvar for vannkvalitet, må gå av. Drusinas kontor har ikke svart på henvendelser fra AP.

I 2012 måtte Imperial Beach i San Diego stenge stranda med samme navn, populær blant surfere, i fire dager etter at et kloakkrør i Tijuana sprakk og førte til et utslipp på over 11 millioner liter kloakk. I løpet av årene har det funnet sted flere slike store kloakkutslipp som har bidratt til ødeleggelser på miljøet i elva. Elva er blant de mest forurensede i USA, ifølge avisen San Diego Union-Tribune. Gamle kloakkrør og dårlig infrastruktur i Tijuana i Mexico, og boliger uten tilgang til kloakknettverk, bidrar til problemet.

(©NTB)