Singh klar for Sarpsborg 08

Sport

Det bekrefter Sarpsborg 08 i en pressemelding tirsdag. Singh var senest i svenske Kalmar.

– Jeg har snakket mye med Geir Bakke og ser at det er en fin utfordring å komme hit. Jeg er en spiller som gir alt og som liker å ha ballen, sier midtbanespilleren.

Singh har signert en 1,5-årsavtale med sin nye klubb.

– Vi er veldig glad for å ha signert Harmeet. Han er en midtbanespiller med kvaliteter vi har savnet, kvaliteter vi vet kommer til å utfylle de øvrige spillerne veldig godt, sier sportssjef Thomas Berntsen.

– I tillegg til å være en arbeidshest, har han en ro og overblikk i spillet sitt jeg tror vi kommer til å nye godt av, utdyper han.

Singh spilte fast på Molde-laget som tok seriegull i 2014, og imponerte i europaligaen sesongen etter. Han har vært innom både Midtjylland og Wisla Plock etter det.

Sarpsborg tok bronse i Eliteserien forrige sesong.

– Jeg mener vi må jobbe med å gjenskape eller gjøre det enda bedre enn i fjor. Det må være ambisjonen, selv om det blir veldig tøft. Sarpsborg 08 har et lag der alle gir alt for hverandre. Et tøft og robust lag. Nå ønsker jeg å gjøre det best mulig sammen med dem, avslutter Singh.

(©NTB)