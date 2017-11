Solemdal nær seieren i Östersund

Sport

Solemdal ledet etter siste skyting, men klarte ikke å matche Skardinos sisterunde. 28-åringen fra Tingvoll endte til slutt 2,9 sekunder bak den ukrainske vinneren.

Tredjeplassen gikk til Julija Dzjyma fra Ukraina. Også hun skjøt feilfritt.

Overrasket

Annenplassen er en bemerkelsesverdig opptur for Solemdal, som har slitt mye med sykdom de siste årene. Til verdenscupstarten i fjor var hun ikke med.

– Dette er kjempestort. Jeg har hatt troen på at det (å havne på seierspallen) skulle gå til slutt, men ikke at det skulle skje allerede i første renn, sa Solemdal til NRK.

– Det var litt tungt i sporet, men jeg hadde fantastiske ski i dag. Jeg føler egentlig at jeg fikk maks uttelling, og dette var en skikkelig overraskelse, la hun til.

Solemdal har vunnet verdenscupløp to ganger i karrieren. Begge kom på jaktstart i østerrikske Hochfilzen, i henholdsvis 2012 og 2013.

Spenning

Det ble et dramatisk løp i svenske Östersund, der publikummet øynet håp om hjemmeseier da Mona Brorsson (startnummer 4) gikk i mål til ledelse. Hun måtte imidlertid se seg slått av fem løpere med sene startnummer.

Også Marte Olsbu og Tiril Eckhoff viste sterk langrennsform i onsdagens løp, men med henholdsvis to og tre bomskudd klarte de ikke å blande seg inn i tetkampen. Eckhoff var nest best ved første skyting, mens Olsbu var tredje raskest etter to skuddserier.

– Jeg synes det gikk greit. Det var hardt og langdrygt å gå normal igjen. 18 treff er bra, men det holder ikke på normaldistanse i verdenscupen, oppsummerte Olsbu, som endte på 10.-plass.

Kun Solemdal feilfri

Eckhoff (22.-plass) har slitt en del på skytebanen i sesongstarten, men viste tegn til bedring på normaldistansen. Tross tre tilleggsminutter var hun bare 2.24,1 minutter bak Skardino.

– Jeg jobbet alt jeg kunne for å få ned blinkene. Det gikk ikke så fort, men jeg prøvde virkelig, sa hun etter løpet.

Ingrid Tandrevold bommet én gang på hver av de siste to skytingene og endte på 31.-plass. Også Kaia Wøien Nicolaisen måtte tåle to bom. Hun ble nummer 47.

(©NTB)