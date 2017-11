Hareide på landslagstur til Emiratene

Sport

Det bekrefter sunnmøringen til dansk TV 3. Det blir første gang på flere år at Danmark tar med seg et ligalandslag til varmere strøk når det er vinterpause i Norden.

Blant spillerne som er høyaktuelle for en tur til Emiratene, er Rosenborg-duoen Nicklas Bendtner og Mike Jensen.

Under oppholdet i Midtøsten skal Danmark spille en uoffisiell landskamp mot Sverige. Det er hittil ingen planer om andre kamper.

Det er ikke sikkert at Hareide får med seg de beste spillerne fra den danske superligaen.

– Jeg ser bort fra spillere i FC København hvis klubben kvalifiserer seg til cupspillet i europaligaen, sier landslagssjefen til TV 3.

Ligalandslag er en betegnelse på landslag forbeholdt spillere fra hjemlige klubber og fra klubber i resten av Norden. De nordiske landene har lang tradisjon for å sende slike landslag på tur i januar, men verken Danmark eller Norge har samlet ligalandslag de siste årene.

For danskenes del har årsaken vært rent økonomisk. Men nå tar seg nå råd til en tur ettersom Hareide tidligere i måneden sikret Danmark en svært lukrativ plass i neste års VM-sluttspill i Russland. Det skjedde med 5-1-seieren mot Irland over to omspillskamper.

Fredag får danskene vite hvilke lag de møter i VMs gruppespill.

