Tap for begge moldelagene

Molde gikk på en storsmell hjemme mot Rosenborg 2, mens Træff tapte 3-2 borte mot Junkeren på Aspmyra.

Dermed endte Molde på 7. plass med 37 poeng og Træff på 9. plass med 36 poeng. Mo rykket ned med 34 poeng.

Vi fulgte begge oppgjørene her:

Molde 2 - Rosenborg 2 1-5

Molde 2s lag: Erik Iversen, Adrian Cortes Ugelvik, Thor-Olav Moe, Jostein Blindheim, Jakob Nyland Ørsahl, Henrik Frisvold Jenset, Mikael Wenaas, Thomas Gjendem Nerland, Lars Josef Ranheim, Ottar Magnus Karlsson, Magnus Langset.

5 min: Jevnspilt åpning på Aker stadion, der bortelaget har vært nærmest. Det kan være verdt å merke seg at Daniel Berg Hestad står oppført som en av Molde 2s sju innbyttere. Får vi et comeback da?

13 min: Rosenborg 2 har festet et visst grep om kampen, og har kommet til 2-3 småfarligheter. Vertene har foreløpig hatt lite å by på offensivt.

23 min: Mikael Wenaas tester skuddfoten fra knappe 20 meter. Ballen går via et RBK-bein, og gjør at den nesten går i en fin lobb over keeper. Sisteskanse Einar Bergquist får imidlertid slått ballen over tverrliggeren.

37 min: Wenaas kommer seg fri inne i 16-meteren. Skuddet blir dessverre for hjemmelaget blokkert i siste liten.

42 min: 0-1! Emil Konradsen Ceide felles inne i feltet av Thor-Olav Moe, og dommer Karl-Edvard Brendskag peker på krittmerket. Straffesparket setter Simen Nordskag kontrollert i mål.

45 min: 1-1! Hjemmelaget svarer umiddelbart. En herlig scoring av Ottar Magnus Karlsson. Thor-Olav Moe slår et frispark inn i feltet, som islendingen tar ned på brystet. Spissen vender opp og banker ballen i kassa. Kampens store prestasjon så langt!

47 min: Nesten igjen for Karlsson tidlig i den andre omgangen. Han vender vekk en forsvarer inne i feltet, men treffer ikke like reint på ballen med venstrefoten denne gangen. Dermed triller ballen like utenfor.

54 min: 1-2! Rosenborg 2 er tilbake i ledelsen. Hjemmelaget gir fra seg rom i bakre rekker, som Andreas Helmersen utnytter.

56 min: Molde 2 er marginer fra ny utlikning! Jakob Nyland Ørsahl finner Karlsson inne i feltet, som på direkten setter ballen i stolpen.

61 min: 1-3! Trønderne øker ledelsen etter fine kombinasjoner. Til slutt er det Simen Nordskag som triller inn gjestenes tredje scoring.

66 min: 1-4! Nå sliter Molde 2. Innbytter Filip Brattbakk snurrer rundt på høyrekanten, og hans lave innlegg sender Teodor Berg Haltvik på blank kasse. Fra tre meters hold kan han umulig bomme.

69 min: 1-5! Nå rakner det fullstendig for hjemmelaget. Brattbakk løper seg fri og chipper inn en ny scoring for RBK 2. Christian Dahl og William Røsok byttes inn for Jakob Nyland Ørsahl og Thomas Gjendem Nerland hos de blå.

85 min: Nesten for Brattbakk igjen. En fin beinparade av Erik Iversen hindrer ny scoring. Molde 2 bytter igjen. Ole Sebastian Sundgot erstatter Lars Josef Ranheim.

90 min: Dommeren blåser av kampen og det ender til slutt 1-5.

Junkeren - Træff 3-2

Træffs lag: Sivert Viken Beinset, Alexander Johansen, Ronny Farstad Fredriksen, Edvard Khachatrjan, Stian Berg Rødal, Ola Eloranta, Arne-Amar Kotlica, Lars Ramberg Hauso, Alexander Lobos, Rolf-André Bratli, Alexander Jonassen.

Træff berget plassen i 3. divisjon i forrige runde mot Molde 2, og dermed ble dagens kamp heldigvis ikke avgjørende. Det endte med tap

38 0-1 Alexander Lobos

58 Bytte inn Eskil Kippersund Rønningen

Bytte ut Ronny Farstad Fredriksen

64 1-1 Ferdinand Nilsskog Clarke (Junkeren)

66 1-2 Eskil Kippersund Rønningen

75 2-2 Ivar Johannes Jakobsen Unhjem (Junkeren)

76 Bytte inn Anders Hagset Stavnesli

Bytte ut Alexander Jonassen

80 3-2 Emil Pettersen (Junkeren)

86 Bytte inn Emil Ovesen Sjøvik

Bytte ut Edvard Khachatrjan

90 Bytte inn Simen Varhaugvik

Bytte ut Alexander Lobos

90 Bytte inn Ionel Armean

Bytte ut Lars Ramberg Hauso